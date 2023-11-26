حمدان بن محمد: شكراً لجميع المشاركين في "تحدي دبي للجري"

عبّر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن شكره للمشاركين في “تحدي دبي للجري” الذي أقيم صباح اليوم الأحد على شارع الشيخ زايد وذلك ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 30×30.

وقال سموه عبر حسابه على منصة “إنستغرام”: شكراً لجميع من شاركوا اليوم في تحدي دبي للجري أنتم مصدر إلهامنا وسعينا لتعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم.