"الداخلية" تحدد المسموح والمحظور خلال احتفالات عيد الاتحاد

اعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من الاشتراطات الواجب اتباعها من قبل الجمهور أثناء الاحتفالات بعيد الاتحاد وضوابط تزيين المركبات لتأمين سلامة الجميع وضمان الاحتفال بصورة حضارية تبعث أجواء الفرح والسعادة في هذه المناسبة الوطنية.

وأوضح رئيس مجلس المرور الاتحادي العميد المهندس حسين أحمد الحارثي أن الوزارة تجدد دعوتها للالتزام بالقوانين والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والوقاية العامة ، موجهاً الدعوة للجمهور بالاستمتاع بالأجواء الاحتفالية للمناسبة الوطنية الكبيرة والغالية على قلوب المجتمع الإماراتي والقاطنين على أرض الإمارات، والتعبير الحضاري عن الفرح والفخر بهذا العرس الوطني بصورة لا تسبب ضرراً وإزعاجاً للآخرين.

وقال إن الاشتراطات تتضمن منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية كما جرت العادة ، و ضرورة التزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات الشرطة ، وعدم استخدام أنواع الرش (سبريــه الحفــلات) من قـبــل السائــق أو الراكب أو المشاة وعدم طمس لوحة الأرقام الأماميــة أو الخلفيـــة وتغيير لـــون المــركبـــة وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي وعدم وضع أي ملصقات أو علامات أو شعارات أياً كان نوعها على المركبة، ما عدا الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد وفقاً للضوابط والشروط.

واضاف أن الاشتراطات تتضمن ايضاً عدم تحميل المركبة أكثــر مـــن العـــدد المسمــــوح به وعدم الخـــروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتاً وعدم تزويد المركبة بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غيـر مرخصــــة فــي هيكل المحرك أو زوائد تؤثر على الرؤية وعدم تعطيل حركة السير أو المرور أو إغلاق الطريق على الآخريـن وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخليــة والخارجيــة وعدم تغطية زجاج المركبــة الجانبــي والأمامــي بالملصقـات أو وضع شمسية أمامية.

وشدد على أهمية عدم رفع أعلام الدول الأخرى باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعدم ارتداء الأوشحة وعدم رفع صوت الأناشيد والأغاني باستثناء الخاصة بعيد الاتحاد ، كما نبه بأنه يحظر على أصحاب محلات الزينة تركيب أي ملصق أو علم باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة أو الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد.

ونوه الحارثي إلى أنه سيتم مخالفة وحجز أية مركبة غير متقيدة بهذه التعليمات، بالإضافة إلى مخالفة المحلات التجارية غير المتقيدة بالإرشادات والتعليمات .