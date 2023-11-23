"بيت الخير" توقّع مذكرة تفاهم مع "أبيلتي لايف"

وقعت "بيت الخير" مذكرة تفاهم مع مجموعة "أبيلتي لايف" المتخصصة بتوفير احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن الحركية والمساندة، حيث وقعها عن الجمعية مديرها العام، عابدين طاهر العوضي، بينما وقعها عن "أبيلتي لايف" ماجد عبد الله العصيمي، رئيس المجموعة.

وتقضي المذكرة بتعزيز الشراكة النوعية بين الجانبين، وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون في مختلف المجالات التي تعنى بدعم وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن، وتوسيع الشراكة المهنية والمجتمعية لتشمل المؤسسات والقطاعات الحكومية والشبه حكومية والخاصة المتعاونة في هذا المجال من منطلق الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية نحو المستفيدين المستحقين من الفئتين المستهدفتين، بما في ذلك تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتحسين حياتهم وتمكينهم في المجتمع من خلال دمجهم على جميع المستويات، ليصبحوا عناصر فاعلة في محيطها الاجتماعي.

واتفق الطرفان على أن تقدم "أبليتي لايف" الاستشارات المجانية لمختلف طلبات أصحاب الهمم وكبار السن التي ترد إلى الجمعية، وتزويدها بالاستشارات المجانية الخاصة بتأسيس وتأهيل وتعديل المنازل والمركبات لهم وبما يتناسب معهم، وتقديم الدورات المجانية حول فن التعامل معهم، والحصول على أفضل عروض الأسعار للمعدات والأجهزة والمستلزمات التي تخدمهم وتيسر حركتهم ونشاطهم الإنساني والمجتمعي، وبأعلى جودة ممكنة مع توفير خدمة صيانتها تيسير استخدامها، كما توافق الطرفان على تنظيم الفعاليات الداعمة لهم.