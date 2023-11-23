«طرق دبي» تزيد الاعتماد على المركبات الكهربائية والهيدروجينية في النقل العام والمدرسي

كشفت مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ندا جاسم، أن الهيئة اعتمدت استراتيجية متكاملة طويلة الأجل للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وتتضمن زيادة استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية في أسطول الحافلات العامة والنقل المدرسي والأجرة والليموزين.

وقالت ندا جاسم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاستراتيجية تمت من خلال مقارنة معيارية مع الجهات الرائدة في الدنمارك ونيويورك والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، لمعرفة الدروس المستفادة من تجاربها، بحيث نختصر التجربة حتى يصبح لدينا أفضل المقومات بشكل متكامل»، لافتة إلى أن «خطة الهيئة تستند إلى ثلاثة محاور: الأول النقل الجماعي الأخضر، والثاني البنية التحتية، والثالث الاقتصاد الدائري».

وأضافت أن «محور التنقل الأخضر يستند إلى زيادة استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية في أسطول الحافلات العامة والنقل المدرسي والأجرة والليموزين»، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعتمد كذلك على استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل البنية التحتية، بحيث تعمل مرافق ومباني هيئة الطرق والمواصلات باستخدام الطاقة النظيفة كلياً.

وأوضحت أن «محور البنية التحتية يعتمد على جوانب عدة، فلدينا المباني القائمة حالياً التي ستجري لها عملية إعادة تأهيل، بحيث تستخدم مواد موفرة للطاقة، وكذلك ستعتمد على الطاقة الشمسية، حيث تم بدء العمل عليها، وتركيب 16 نظام خلايا شمسية حتى الآن، فيما تعتمد متطلبات المباني الجديدة على تأسيسها بالطريقة المُثلى في استخدام الطاقة النظيفة».

وذكرت أن «محور البنية التحتية يتضمن أيضاً إنارة الطرق الذكية التي تستخدم الإضاءة الموفرة للطاقة، فالشوارع الجديدة ستعتمد على فكرة المباني ذاتها»، موضحة أن «الإنارة تعتمد على طاقة أقل من المعتاد، فيما توضح خطة دبي 2050 أهمية أن يكون مصدر الطاقة نظيفاً، وليس معتمداً على الوقود الأحفوري فقط، الأمر الذي يقلل من الانبعاثات».

وفي ما يخص محور الاقتصاد الدائري، أوضحت أن «الهيئة تعمل حالياً على إعادة تأهيل النفايات، خصوصاً النفايات البلدية، بحيث لا يتم إرسالها إلى المكبات بحلول 2030، بل تتم إعادة تدويرها».

ولفتت جاسم إلى أن مترو دبي هو أحد المشروعات الرائدة في تجربة تقليل استهلاك الطاقة، الذي يعتبر من المشروعات الرائدة في تقليل استهلاك الطاقة، حيث حصلت الهيئة على شهادات (LEED) للفئات الذهبية لمحطات المترو السبع لمسار 2020 من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، بموجب برنامج «التصميم الريادي للطاقة والبيئة»، الذي يُمنح للمباني الأفضل في فئتها، بناء على الاستراتيجيات والممارسات المطبقة في المشروع.

ندا جاسم:

• استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل مباني الهيئة.