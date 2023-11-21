حمدان بن محمد: العالم ينظر إلى دبي على أنها مدينة المستقبل

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تستعد لاستضافة أكثر من 2500 خبير مستقبلي من 100 دولة في أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل الأسبوع المقبل في "متحف المستقبل" ضمن الدورة الثانية من "منتدى دبي المستقبل".

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "دبي تستعد لاستضافة أكثر من 2500 خبير مستقبلي من 100 دولة في أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل الأسبوع المقبل في "متحف المستقبل" ضمن الدورة الثانية من "منتدى دبي المستقبل" لإطلاق حوارات هادفة حول ما سيكون عليه مستقبل العالم بحضور نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية معنية باستشراف المستقبل".

وأكد سموه: "العالم ينظر إلى دبي على أنها مدينة المستقبل .. ونحن ننظر للمستقبل برؤية إيجابية ومنهجية قائمة على التعاون والشراكة والاستعداد للمستقبل واغتنام فرصه".