محمد بن راشد يهنئ سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد، داعياً الله عز وجل أن يديم بين الشعبين الأخوة والمحبة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد .. ومسيرة نهضتهم المباركة … داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم الازدهار والاستقرار .. ويديم بين شعبينا الأخوة والمحبة ..