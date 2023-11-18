الأمطار الغزيرة تغلق شوارع في رأس الخيمة

أغلقت شرطة رأس الخيمة شارع الشيخ خليفة باتجاه إمارة الفجيرة في منطقة كدرا بشكل جزئي، بسبب تساقط الصخور نتيجة الأمطار الغزيرة على الطريق، كما أغلقت المخرج المؤدي إلى شارع الإمارات باتجاه رأس الخيمة، بسبب انهيار رملي جزئي على شارع الشهداء بالقرب من مستشفى خليفة، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة.

وأشارت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة إلى استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار للتعامل مع سقوط الأمطار، من خلال سحب تجمعات المياه في مختلف المناطق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث تعمل كل اللجان بمنظومة متكاملة ومشتركة منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار.

وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة، المهندس خالد فضل العلي، إن الدائرة وفرت 82 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الأمطار، وأكثر من 41 محطة ضخ متنقلة ومحطتي «السد»، لافتاً إلى أن الدائرة قامت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتقديم الدعم اللازم في مختلف المناطق والطرق والميادين، ما يضمن سير الأعمال وفقاً للخطط المشتركة.

وأعلنت كامل الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية، وأي أضرار قد تنجم عنها، ودعت الجمهور للتواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 8008118 للإبلاغ عن أي ملاحظات.

ومن جهتها، إشارة بلدية أم القيوين إلى أن فرقها تعاملت مع مياه الأمطار التي هطلت على الإمارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وقدمت جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة لأفراد الجمهور خلال هطول الأمطار والحالة الجوية السائدة في الدولة، حيث توجد فرق الطوارئ مزودة بجميع المعدات في الميدان للتعامل مع تجمعات المياه.

وأوضحت أن فرق الطوارئ في الميدان مزودة بالصهاريج والمضخات للتعامل مع جميع البلاغات، خصوصاً تجمعات المياه في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة، حيث باشرت بسحب المياه والعمل بكفاءة وسرعة الاستجابة، بسبب تضافر الجهود والتنسيق مع الجهات الخارجية للحفاظ على السلامة العامة ومظهر الإمارة، ودعت البلدية الجمهور إلى التواصل معها في حالات الطوارئ، وسقوط الأشجار أو تجمع المياه، أو سقوط وميلان أعمدة إنارة من خلال الاتصال على 800898.