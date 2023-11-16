«بوينغ»: صفقة «طيران الإمارات» تؤكد الثقة بكفاءة طائرات «777 إكس»

أكد رئيس شركة «بوينغ» في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، كولجيت غاتا أورا، أن طلبية «طيران الإمارات» أظهرت مقدار الثقة بكفاءة عائلة طائرات «777 إكس».

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن هذه الصفقة رفعت إجمالي محفظة طلبيات «طيران الإمارات» إلى 295 طائرة.

وكانت «طيران الإمارات» استهلت اليوم الأول من «معرض دبي للطيران 2023» بطلب 95 طائرة إضافية ذات الجسم العريض.

وأضاف: «خلال المعرض كان لدينا عميل جديد للطائرة 787، وهي شركة (فلاي دبي)، الأمر الذي اعتبره مثيراً للغاية»، في إشارة إلى دخول «فلاي دبي» في مجال الطائرات عريضة البدن.

وأكد كولجيت غاتا أورا أن دولة الإمارات سوق مهمة جداً لشركة بوينغ ولجميع خدماتها ومنتجاتها. ونوه بـ«معرض دبي للطيران»، الحدث العالمي المهم في مجال صناعة الطيران، لافتاً إلى أن مثل هذه الأحداث توفر الكثير من الزخم في بعض المجالات الرئيسة في صناعة الطيران، خصوصاً ما يتعلق بالاستدامة والابتكار.

وأشار إلى أن المعرض شكل منصة، تمكنت الشركة عبرها من عرض بعض من أحدث منتجاتها.

كما تحدث عن منصة «أيروسبيس 2050» خلال المعرض، التي تركز على الاستدامة بشكل أساسي، مؤكداً أهمية هذه القضية لنمو الصناعة، وللمجتمع عموماً.