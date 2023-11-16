«الفطيم اللوجستية» تفتتح قسم خدمات للطيران

أعلنت «شركة الفطيم اللوجستية»، المزود الإقليمي لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، عن الافتتاح الرسمي لقسم الخدمات اللوجستية للطيران في دولة الإمارات. ويتزامن افتتاح القسم الجديد مع «معرض دبي للطيران 2023»، ويأتي بعد الإطلاق التجريبي على هامش فعاليات معرضي «الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات» و«الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات لعام 2023».

ويقدم قسم الخدمات اللوجستية للطيران التابع لـ«مجموعة الفطيم» خدماته لمجموعة متنوعة من الزبائن، بما في ذلك شركات الطيران، وشركات صيانة وتصليح وعمرة الطائرات، ومصنعو المعدات الأصلية، وموردو قطع الغيار، وشركات تأجير الأصول. كما يقدم مجموعة شاملة من الحلول التي تشمل خدمات المدرجات في المطارات الكبرى في دولة الإمارات، إضافة إلى خيارات شركات النقل المتعددة، والخدمات التقنية على متن الرحلات المؤجرة، فضلاً عن عمليات الطيران المركزية على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم. كما توفر الشركة حلول التخزين للزبائن وفق معايير الهيئة العامة للطيران المدني، وبرنامج الاعتماد ASA-100.

وقال المدير التنفيذي لدى «الفطيم اللوجستية»، رامان كومار: «انطلاقاً من مكانتنا كجزء من المجموعة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتمتلك شبكة عالمية من الشركات، نمتلك جميع الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة والمرونة لتلبية احتياجات زبائننا في هذا القطاع المزدهر».