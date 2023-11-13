3000 وظيفة شاغرة للمواطنين في «توظيف أبوظبي»

أفاد منظمو معرض «توظيف × زاهب» أبوظبي، بأن الدورة الـ17 للمعرض التي انطلقت فعّالياتها في أبوظبي أمس، تشهد مشاركة 100 جهة عمل ومؤسسة خاصة وشبه حكومية، بنسبة زيادة بلغت 120% على إجمالي عدد الجهات التي شاركت العام الماضي، لافتين إلى أن إجمالي عدد الفرص الوظيفية والتأهيلية الشاغرة التي تطرحها الجهات المشاركة بالمعرض جاوز 3000 وظيفة، طرحت على 18 ألف مواطن ومواطنة يُتوقّع أن يزوروا المعرض على مدى ثلاثة أيام، فيما شهد اليوم الأول للمعرض إقبالاً لافتاً من الكوادر الإماراتية الشابة حديثة التخرّج من الجنسين، بحثاً عن فرص وظيفية يبدأون بها حياتهم المهنية، لاسيما وأن عدداً كبيراً من الشركات المشاركة في المعرض قدّمت عشرات الفرص التدريبية المتبوعة بوظائف في تخصصات ومجالات متنوّعة.

وتفصيلاً، انطلقت أمس، فعاليات الدورة الـ17 لمعرض «توظيف × زاهب» التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وذلك وسط حضور كبير من المواطنين الباحثين عن فرص عمل وتدريب لدى شركات ومؤسسات القطاعين الخاص وشبه الحكومي المشاركة في المعرض.

وشهد اليوم الأول للمعرض إقبالاً لافتاً من الكوادر الإماراتية الشابة حديثة التخرّج من الجنسين للبحث عن فرص وظيفية، لاسيما وأن عدداً كبيراً من الشركات قدّمت عشرات الفرص التدريبية المتبوعة بوظائف متنوعة.

وسجّلت الدورة الـ17 للمعرض التوظيفي المشاركة الأولى لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، الذي خصص منصة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الشباب الباحث عن فرص من الجنسين، والذين حرصوا على استشارة أعضاء فريق «نافس» في ما يخص الامتيازات التي توفرها لهم مبادرات المجلس حال التحاقهم بالعمل أو التدريب لدى مؤسسات القطاع الخاص المشاركة بالمعرض، وأنسب الفرص الوظيفية المعروضة التي تتماشى مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.

وأعلن مدير الفعّاليات في شركة «إنفورما الشرق الأوسط»، الشركة المنظِّمة لمعرض «توظيف × زاهب»، فادي حرب، أن إجمالي عدد جهات العمل والمؤسسات المشاركة في الدورة الجديدة وصل إلى 100 جهة، بزيادة 55 مؤسسة على دورة العام الماضي بمشاركة 45 جهة عمل، بنسبة زيادة قاربت 120%.

وقال حرب، في تصريح إعلامي: «تطرح جهات العمل والمؤسسات المشاركة في المعرض هذا العام أكثر من 3000 وظيفة شاغرة، كما توفّر برامج مهنية جديدة تركز في الأساس على تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة لشغل الوظائف المستقبلية والالتحاق بسوق العمل من خلال الجهات المشاركة»، متوقّعاً أن يصل عدد زوّار ومرتادي المعرض من المواطنين الباحثين عن عمل، إلى 18 ألف زائر على مدار أيام المعرض.

وأشار حرب إلى أن وجود منصّة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» هذا العام يُمثّل إضافة قوية للمعرض، خصوصاً أن المنصة يلجأ لها الشباب من الباحثين عن عمل للحصول على الإرشاد والاطلاع على الشواغر الوظيفية، موضّحاً أن المعرض يهدف إلى الجمع بين الشركات من القطاعين شبه الحكومي والخاص وروّاد الأعمال المستقبليين.

وأضاف: «تتضمن فعاليات المعرض عروضاً تفاعليّة، وورش عمل للاستعداد الوظيفي، لتزويد الكوادر الإماراتيّة بالمهارات اللازمة للمنافسة»، مشيراً إلى أن المعرض يُتيح المجال أمام الشركات البارزة عبر مختلف القطاعات للتعرف إلى الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها الشباب الإماراتي، بما يسهم في توفير فوائد متبادلة للشركات وللباحثين عن عمل، حيث يُعد المعرض حدثاً سنوياً رائداً لتوطين الوظائف ودعم التطوير الوظيفي للمواهب الإماراتية وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتمكينهم من النمو والنجاح في مساراتهم المهنية.

ودعا جهاز أبوظبي للمحاسبة المواطنين الباحثين عن عمل لزيارة جناحه في المعرض، للتعرّف إلى الفرص الوظيفية الشاغرة لديه في المجالات التخصصية والإدارية.

وأفادت رئيس استقطاب المواهب في ديوان المحاسبة، بشرى الجنيبي، بأن مشاركة الديوان في المعرض تستهدف البحث عن كوادر مواطنة من ذوي المهارات والخبرات والكفاءات، إضافة إلى الخريجين في شتى المجالات خصوصاً قطاع الرقابة والتدقيق، مؤكدة أن الديوان اعتمد أخيراً تنفيذ برنامج النخبة بعد نجاحه في جهاز أبوظبي للمحاسبة، نقلة وإضافة نوعية للديوان من خلال تطوير الكفاءات في المجال المالي والرقابة.

وشاركت مجموعة «المسعود»، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في أبوظبي، في إطار التزامها بدعم التطور المهني لأبناء الإمارات والقوى العاملة الوطنية لتمكينهم من النمو في مسارات مهنية مستدامة وناجحة، ويتجلّى هذا الالتزام من خلال المبادرات والبرامج المتعددة التي أطلقتها المجموعة مثل برنامج التدريب الوظيفي للمواطنين الإماراتيين، وبرنامج التدريب المهني في مجال «الميكاترونكس»، هذا إلى جانب توفير فرص عمل مختلفة للمواهب والكفاءات الإماراتية، وتسهم هذه البرامج وغيرها في صقل مهارات الكوادر الوطنية ودعم تقدمهم المهني.

• 100 جهة عمل ومؤسسة خاصة وشبه حكومية مشاركة في معرض «توظيف × زاهب» أبوظبي.

200 وظيفة

أكدت مجموعة NMDC أنها تستهدف من مشاركتها في معرض «توظيف X زاهب»، تمكين ودعم الكوادر المواطنة خلال رحلتهم في البحث عن العمل، ومسيرتهم المهنية، واستقطاب الكفاءات الوطنية والمواهب في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والجرافات البحرية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس ياسر زغلول، سعي المجموعة التي تعد من الرعاة الرئيسين للمعرض، إلى تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات والشركات في مجال التوظيف، واستقطاب المواهب والعقول من المشاركين في المعرض، للمشاركة في فرص التدريب والتوظيف المتنوّعة التي تقدمها وتطرحها المجموعة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعها القائمة، والحلول المبتكرة والمستدامة.

فيما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة NMDC إينيرجي (شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً)، المهندس أحمد الظاهري، أن المجموعة توفّر خلال النسخة الحالية من معرض توظيف، 200 فرصة وظيفية للكوادر الإماراتية في تخصصات العلوم البيئية والهندسة بأنواعها المختلفة (الميكانيكية، المدنية، الكهربائية، الإلكترونية، الصناعية، والكيميائية)، منوهاً بوجود فرص وظيفية وتدريبية أخرى لحملة شهادة الثانوية العامة. وأكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة، محمد القايدي، أن المجموعة لديها فريق متخصص في التوطين، تمكن من توفير برنامج «مهارة» التدريبي، الذي تم تصميمه للخريجين الجدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، لتعزيز مهاراتهم التقنية والفنية والشخصية، والتركيز على المهام الوظيفية المختلفة، التي يقدمها مرشدون مهنيون طوال فترة البرنامج الذي يستمر لمدة عامين.

