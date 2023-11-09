«طرق دبي» تفوز بـ 3 جوائز عن الحلول المستدامة

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بثلاث من جوائز القيادة الآسيوية في مجالات الاستدامة في معالجة المياه، والابتكار في الأعمال، والابتكار الرقمي.

وحصلت الهيئة على أول جائزة من هذه الجوائز وهي: جائزة الاستدامة لفئة أفضل الحلول المستدامة عن مشروع (معالجة المياه في محطات إيواء الحافلات)، كما حصلت مؤسسة القطارات في الهيئة على جائزتين أخريين من جوائز القيادة الآسيوية، وهما: جائزة الابتكار في الأعمال وذلك عن مشروع (الربط بين إدارة التهيئة الهندسية وبيئة المعلومات الموحدة)، وجائزة الابتكار عن (المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية). ويعتبر مشروع (الربط بين إدارة التهيئة الهندسية وبيئة المعلومات الموحدة) تقنية مبتكرة تسهم بفعالية في تحسين أداء تشغيل القطارات من خلال مهام مثل مراجعة التقارير الشهرية.