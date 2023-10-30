«الأمن السيبراني» يحذر من الضغط على الروابط المجهولة ويوصي بالتحديث

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مستخدمي الهواتف المتحركة من الضغط على الروابط المجهولة، مؤكداً ضرورة تحديث برامج التشغيل والحماية، وعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية. وذكر المجلس، أنه لاحظ إصدار شركة «أبل» تحديثات أمنية لتصحيح ثغرات عدة في أنظمة منتجاتها، موصياً بتطبيق التحديثات التي أصدرتها شركة «أبل» أخيراً.

وكان المجلس حذر من ثغرات عدة في أنظمة «أبل» (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزة المستخدمين، موصياً جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة.

وحذر من ثغرات عالية الخطورة في متصفح «غوغل كروم»، والتي تسمح للمهاجمين بتنفيذ أكواد برمجية ضارة في أنظمة التشغيل الخاصة بالمستخدمين، موصياً جميع المستخدمين بتحديث متصفح كروم الخاص بهم إلى الإصدار الأخير لتجنب أي تهديدات محتملة.