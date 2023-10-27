بلدية دبي تتعامل مع 279 بلاغاً خلال الأمطار

أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية، للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.

وأعلنت البلدية تعاملها الفوري مع 279 بلاغاً تلقّتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية مكونة من 484 مهندساً وفنياً مختصاً، و1150 عاملاً مساعداً.

وأشارت البلدية إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كل مناطق إمارة دبي، لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وفق خطة عمل استباقية وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار.

وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية - إضافة إلى مواردها البشرية - 15 معدة لتنظيف الخطوط وانسدادها، وسبع شاحنات مع رافعة، كما خصصت 49 صهريجاً لنقل المياه، و87 مضخة محمولة، و74 مضخة منقولة، و63 مركبة نقل مختلفة الأنواع، وأكثر من 60 «بيك أب» وآلية لضخ ومعالجة التجمعات وإزالة الرمال، ومختلف أنواع المخلفات، و31 سيارة، فيما تنتشر 20 مضخة مياه في منطقتي ديرة وبر دبي.