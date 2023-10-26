سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة في المناطق الشمالية بالدولة

تعرضت مناطق شمال الدولة لسقوط أمطار رعدية بين والمتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرق، أدت إلى جريان أودية في المناطق الجبلية، وتجمع لمياه الأمطار، وقالت شرطة رأس الخيمة، إن المناطق الجبلية بالإمارة تتعرض لتقلبات جوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، ويجب على الجمهور والسائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وتجنب دخول الأودية ومناطق جريان وتجمع مياه السدود، وعدم ارتياد البحر.

قال مدير قطاع النقليات والخدمات العامة في دائرة بلدية أم القيوين، أحمد طيب محمد، إن الدائرة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع موسم الأمطار من خلال التجهيز الكامل للمعدات ومجابهة أي حوادث متوقعة بالتنسيق المشترك بين جميع قطاعات الدائرة لتتكفل كل منها بالمهام المنوطة من صيانة معدات وآلات وإعداد فرق عمل وتكليف عمال لتنظيف فتح المصارف وتفريغ المصافي الداخلية من أي رمال أو مهملات قد تكون تراكمت بها.

وأوضح أن بلدية أم القيوين تتابع عن كثب كافة الاستعدادات التي تقوم بها القطاعات المختلفة في البلدية لمنع تجمع مياه الأمطار في الشوارع وضمان سلامة الجمهور وحفاظاً على الشكل الجمالي للإمارة، ولفت إلى أن البلدية قامت بعدد من الحملات لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء الإمارة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالإمارة.

وأضاف أنه في حال تلقي أي بلاغات تقوم الجهات المختصة بتقدير الحالة وتوجيه الفرق إلى المناطق المتضررة من تجمع المياه والعمل على سحب تجمعات المياه بأسرع وقت، ودعا محمد سكان الإمارة لعدم التردد والتواصل مباشرة مع الدائرة عبر قنوات التواصل والرقم المجاني 800898 لتقديم العون الفوري والتوجه مباشرة للأماكن المطلوبة.