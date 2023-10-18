منصة ذكية لمراقبة وإدارة وسائل التنقل المرنة في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن طرح منصة ذكية لمراقبة وإدارة وسائل التنقل المرنة (السكوتر والدراجات الهوائية)، بهدف تحقيق التكامل بين أنظمة مركز التحكم الموحد والأنظمة الخاصة بمزودي الخدمات.

وأوضحت الهيئة أنه تم عمل ربط مع مزودي الخدمات، بحيث تتم مراقبة وسائل التنقل المرن في مختلف مناطق الإمارة بشكل آنيّ، كاشفة أن هناك نحو 3060 سكوتر كهربائياً و1778 دراجة هوائية في 28 منطقة بإمارة دبي.

وأكدت أن تلك التقنية تسهم في تحسين الأداء من خلال القدرة على مراقبة أداء مزودي الخدمات عبر التأكد من مدى الالتزام بالنطاق الجغرافي الخاص بكل مزود، والأعداد المسموح بها لكل منطقة، ونسب الاستخدام.

من جانبه، قال مدير إدارة التحكم الموحد بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات، المهندس حمد عادل عفيفي، إن المنصة الذكية تستهدف مراقبة وإدارة وسائل التنقل المرن، حيث تم ربط بيانات مزودي الخدمات، وهي أربع شركات في دبي، ومن خلال ربط هذه البيانات بشكل آنيّ تتم مراقبة أماكن هذه الوسائل المختلفة للتنقل المرن، ورصد استخدامها في حالة كانت متوافرة أو حال خرجت عن النطاق الجغرافي المخصص لها، ونرصد كذلك إذا تعدت السرعات المحددة لهذه الوسائل.

وأوضح عفيفي لـ«الإمارات اليوم»، أن المركبات الخاضعة لنطاق المراقبة هي: مركبات الإيجار التي تقدمها شركات مثل «سكورت، لايم، أرنب، تير»، حيث تعتمد عملية الرصد على تتبع مواقع تلك المركبات بشكل آني واستخدامها والنطاق الجغرافي المحدد لها، مشيراً إلى أن المنصة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي على تحديد المواقف المخصصة لهذه الدراجات، ومن ثم مراقبة تحركاتها.

ولفت إلى أن الهدف الأول من عملية المراقبة هو تعزيز الأمن والسلامة، ومتابعة وضمان الاستخدام الأمثل لها وتغطية أماكنها، وذلك بهدف حماية مستخدمي الدراجات الهوائية وضمان سلامتهم، موضحاً أنه في حال عدم الالتزام من قِبل سائق المركبة يتم مخاطبة الشركة بشكل عاجل لتلاشي هذا الخطأ.

وذكر أن المنصة موجودة بمركز التحكم الموحد بهيئة الطرق والمواصلات، حيث تم تسجيلها في مايو من العام الجاري، وبدأت بالفعل العمل مع الشركات المزودة للخدمة.

• 3060 سكوتر كهربائياً و1778 دراجة هوائية في 28 منطقة بدبي.