«الوطني للتوظيف» يوفر مئات فرص العمل للمواطنين

طرح المعرض الوطني للتوظيف خلال فعاليات نسخته 25، التي انطلقت أمس، في مركز إكسبو الشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مئات من الفرص الوظيفية النوعية في مختلف التخصصات، والعديد من برامج التدريب والتأهيل المهني على رأسها الاستدامة والذكاء الاصطناعي، في ظل المشاركة الواسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات المصرفية والمالية.

ويقدّم المعرض الوطني للتوظيف عرضاً لأحدث الاتجاهات في مجال التوظيف، وفرص العمل المستقبلية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والعديد من مجالات الاستدامة، كما يتيح منصة متميزة لزواره للتعرف على تخصصات العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتصنيع المتقدم والواقع الافتراضي وتحليل البيانات، إلى جانب العديد من الفرص الوظيفية في المجالات الهندسية والإدارية، وتقنية المعلومات وخدمة العملاء والطيران والاتصالات.

كما يوفر المعرض العديد من فرص العمل الواعدة في المؤسسات المصرفية والمالية، في ظل المشاركة الواسعة للبنوك والمؤسسات المصرفية التي تتيح تسهيلات للمتقدمين للتوظيف، إضافة إلى تقديم المعلومات من قبل مختصيها حول كيفية كتابة السيرة الذاتية والآلية المثلى للتقدم للوظائف.

ويشكّل المعرض منصة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة، وتوفير فرص العمل للشباب المواطن، وإتاحة المجال لهم للتعرف على اتجاهات سوق العمل وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الوظيفية، إلى جانب الدورات التدريبية التي تسهم في إكسابهم مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية، من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وأطلقت دائرة الموارد البشرية في الشارقة منصتها الحكومية في المعرض، حيث استقبلت العشرات من الباحثين عن عمل، من خلال منصتها التي تضم جهات ومؤسسات القطاع الخاص المدرجة في برنامج «نافس» الحكومي الاتحادي الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وتتضمن منصة الدائرة نخبة من شركات القطاع الخاص الرائدة في الدولة، لعرض فرص العمل لديها ضمن مختلف التخصصات، وعقد مقابلات فورية لترشيح الباحثين عن عمل لسدّ الشواغر المطروحة، إلى جانب برامج التأهيل المهني والميداني التي تسهم في دعم الخريجين والباحثين عن عمل وتحديد مجالات العمل المناسبة لهم، وتسهم أيضاً في تطورهم ونموهم الوظيفي.

وتقوم المنصة بتعريف الباحثين عن عمل بفرص العمل في القطاع الخاص والتخطيط للمسار الوظيفي، وتشكل فرصة مثالية لهم ولحديثي التخرج للالتقاء بخبراء ومسؤولي التوظيف في مختلف جهات وقطاعات العمل.

ودعت الدائرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية، إلى زيارة المعرض لاستثمار فرص التوظيف المتاحة، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الجهات والشركات الخاصة الموجودة في المعرض، والتعرف على طبيعة الوظائف والقطاعات المهنية المختلفة.

وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، أن الدائرة توظف كل الجهود والطاقات لرفع مؤشرات التوظيف وتعزيز مكانة الكوادر الوطنية في ساحات الأعمال، واستقطاب شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التعاون والشراكة معها، لاستحداث وتطوير فرص توظيف المواطنين، منوهاً بأن المعرض يشكل فرصة استثنائية لجذب الكفاءات الوطنية، لتسهم بتميز وتضع بصمتها في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.