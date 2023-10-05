«انتخابات الوطني».. حضور قوي للناخبين وغداً «يوم الحسم»

شهدت مراكز الاقتراع في إمارات الدولة كافة، أمس، إقبالاً كثيفاً من جموع المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية الذين يحق لهم التصويت للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من مرحلة التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وسط أجواء من التفاؤل، فيما سيكون غداً «يوم الحسم» في اختيار مرشحيهم.

وتصدّرت النساء وكبار المواطنين المشهد الانتخابي داخل قاعات التصويت في مركز أبوظبي للطاقة، فيما حرصت مواطنات على اصطحاب أطفالهن لمشاركتهن عملية التصويت، والتقاط الصور التذكارية.

وحدّد ناخبون أدلوا بأصواتهم حضورياً في مركز التصويت في إمارة دبي، أربع مميزات أساسية لاختيار مرشحيهم في المجلس، هي: واقعية برامج المرشحين الانتخابية، وسيرهم الذاتية، وخبراتهم العلمية والعملية، وحضورهم الاجتماعي. وخصصت لجنة إمارة دبي، مناطق مجهّزة بالخدمات والكوادر البشرية لتسهيل عملية التصويت.

وشهدت مراكز التصويت إقبالاً لافتاً من قبل كبار المواطنين والشباب. وحرص مواطنون على التصويت حضورياً على الرغم من مرضهم.

وخصصت لجنة إمارة عجمان فريق عمل لمساعدة الناخبين ممن لديهم مشكلة في بطاقة الهوية الرقمية، لاسيما كبار المواطنين، لشرح آلية التصويت ليسهُل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم.

وشارك ناخبون في المنطقة الشرقية بأصواتهم الانتخابية، من مقار عملهم عبر هواتفهم، مؤكدين تسهيل العملية الانتخابية بخطوات مبسطة عن طريق الهوية الرقمية تستغرق أقل من دقيقة واحدة. وأشاروا إلى أن خيار التصويت «عن بعد»، أسهم في التوسع في المشاركة الانتخابية.

ورصدت «الإمارات اليوم»، مشاركة عائلية واسعة في اليوم الثاني من التصويت المبكر للانتخابات، في رأس الخيمة وأم القيوين، من خلال حضور أكثر من فرد من العائلة للمشاركة في عملية التصويت.

واصل جموع المواطنين التوجّه إلى مراكز الاقتراع الثلاثة في إمارة أبوظبي، أمس، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من مرحلة التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مشيدين بسلاسة التنظيم، وسهولة إجراءات التسجيل والتصويت.

وبدأ اليوم الانتخابي الثاني في المركز الانتخابي في مركز أبوظبي للطاقة بإقبال متزايد، حتى وصل ذروته خلال فترة ما قبل الظهيرة، إلى أن أغلق المركز أبوابه بعد السادسة من مساء أمس، كما واصلت النساء وكبار المواطنين تصدّر المشهد داخل قاعات التصويت، فيما حرصت مواطنات على اصطحاب أطفالهن لمشاركتهن عملية التصويت والتقاط الصور التذكارية.

وأشاد ناخبون بسهولة إجراءات التصويت، وتوفير كل المساعدات من قبل المركز في نجاح سرعة انتخاب المرشح في دقائق معدودة، مؤكدين أن نظام التصويت الهجين الذي يجمع بين التصويت عن بُعد، والتصويت في المراكز الانتخابية، خفّف فعلياً الضغط والازدحام بشكل كبير على المراكز الانتخابية، كما سهّل عملية التصويت على الناخبين، سواء الموجودين داخل الدولة أو خارجها.

وأثنى الناخبون على الكوادر المواطنة المشاركة ضمن فريق التطوع داخل المركز الانتخابي، ودورهم في توضيح الإرشادات حول طريقة الانتخاب، ومساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين على التصويت، فيما أكد عدد من الناخبين أنهم فضّلوا التوجّه إلى المركز الانتخابي للتصويت «حضورياً» بدلاً من التصويت الإلكتروني، للمشاركة في الأجواء الانتخابية عن كثب.

من جانبه، أكد رئيس المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة، الدكتور محمد بطي الشامسي، حرص المركز على تسهيل جميع إجراءات العملية الانتخابية أمام الناخبين، بدءاً من توفير مواقف مجانية ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر، لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في التصويت بسلاسة وسهولة، إضافة إلى وجود فريق تطوعي وتنفيذي مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية، ومساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم، مؤكداً أن المركز الانتخابي يضم نحو 50 متطوعاً لمساعدة الناخبين، كما يضم 50 جهازاً إلكترونياً للتصويت.

وأشار الشامسي إلى جاهزية المركز الانتخابي ليوم الانتخاب الرئيس المقرر غداً، من كل الجوانب التقنية واللوجستية التي تتيح استقبال أعداد كبيرة من الناخبين، مشيداً في الوقت ذاته بنظام التصويت عن بعد عبر التطبيق الذكي، والذي استحدثته اللجنة الوطنية للانتخابات للمرة الأولى هذا العام للتسهيل على الناخبين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات استمرار عملية التصويت إلكترونياً «عن بعد» في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، دون الحاجة للتوجّه إلى أي من مراكز الانتخاب التي أغلقت أبوابها أمس بنهاية مرحلة التصويت المبكر، لافتة إلى استمرار إتاحة التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة أمام الناخبين اليوم على مدار 24 ساعة، وحتى غلق باب التصويت نهائياً في الثامنة من مساء غد.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن للناخبين تعديل اختياراتهم أو تبديل أصواتهم خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء التصويت في يوم الانتخاب الرئيس، سواء عن بعد أو في مراكز الانتخاب، على أن يُعتمد التصويت الأخير للناخب بصفة نهائية.

وقالت: «يجوز للناخب تبديل اختياره للمرشح، أكثر من مرة، خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء الانتخاب في يوم الانتخاب الرئيس، على أن يُعتدّ بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوّت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة».

ومن المقرر أن يبدأ يوم الانتخاب الرئيس صباح غدٍ السبت في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى إمارات الدولة، وفق نظام التصويت الهجين؛ أي من خلال نظام التصويت عن بُعد، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية، وأيضاً من خلال نظام التصويت الإلكتروني في كل مراكز الانتخاب المعتمدة.

للناخب حق تبديل اختياره للمرشح أكثر من مرة.