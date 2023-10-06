فريق لمساعدة الناخبين تقنياً في عجمان

خصصت لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فريق عمل لمساعدة الناخبين ممن لديهم مشكلات تقنية في بطاقة الهوية الرقمية، لاسيما كبار المواطنين، وشرح آلية التصويت لتسهيل الإدلاء بأصواتهم. وواصلت لجنة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، استقبال الناخبين المشاركين في التصويت المبكر لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت اللجنة إقبالاً كثيفاً من الناخبين من مختلف شرائح المجتمع، مع فتح باب اللجنة في التاسعة صباحاً وعلى مدار اليوم، كما خصصت اللجنة كراسيّ متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم على الوصول بسهولة إلى اللجنة، والإدلاء بأصواتهم.

وقال رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي: «واصلت لجنة إمارة عجمان استقبال أعضاء اللجنة الانتخابية المشاركين في عملية التصويت المبكر، حيث اتسمت عملية التصويت بالانسيابية، فضلاً عن تيسير كل الجوانب التقنية للإدلاء بالصوت الانتخابي».

وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم»: «الإقبال كان جيداً للغاية خلال يومي التصويت المبكر، وندعو أعضاء اللجنة الانتخابية للمشاركة في هذا العُرس الوطني، حيث تفتح اللجنة أبوابها يوم السبت من الثامنة صباحاً، وتستمر حتى الثامنة مساء».

ويقوم فريق الدعم داخل اللجنة بالتحقق من هويات المصوّتين ومساعدة من لديهم مشكلة في الهوية الرقمية، ثم العبور من أمام شاشات «بصمة الوجه» للتأكد من هوية الشخص الناخب.

وعقب ذلك يتوجه المصوّت إلى أجهزة الإدلاء بالصوت التي خصصتها اللجنة لإتمام عملية التصويت بسهولة ويسر بالهوية الرقمية، لاختيار المرشح الراغب في انتخابه.

ووفّرت اللجنة 21 جهازاً للتصويت، بينها جهاز لأصحاب الهمم، ضمن التسهيلات التي توفرها لكل الناخبين، فيما خصصت جهازين لمساعدة الناخبين - الذين يواجهون صعوبة في تفعيل الهوية الرقمية - على الإدلاء بأصواتهم عبر التوجه إلى منطقة إسعاد الناخبين، وإعطائهم «باركود»، ومن ثم التوجه إلى الأجهزة المخصصة للتصويت.