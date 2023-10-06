مشاركة عائلية بأم القيوين ورأس الخيمة

رصدت «الإمارات اليوم» مشاركة عائلية واسعة في اليوم الثاني من التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في إكسبو رأس الخيمة، وفي قاعة الاتحاد للمناسبات بأم القيوين، من خلال حضور أكثر من فرد من العائلة للمشاركة في عملية التصويت.

وشهد اليوم الثاني من التصويت المبكر في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو) توافداً ملحوظاً للنساء وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، للتصويت في انتخابات المجلس الوطني، ووفرت لجنة الانتخابات 25 جهازاً إلكترونياً للتصويت، من بينها جهاز لأصحاب الهمم، وجهازا (QR) كود لفئة غير المفعلين للهوية الرقمية على الهاتف المحمول، وثمانية أجهزة لقراءة بصمة الوجه لتسجيل الناخبين في النظام الإلكتروني.

وقال ناخبون لـ«الإمارات اليوم» إنهم صوتوا للمرشح الأكثر كفاءة وخبرة في الوسط الاجتماعي والمهني، الذي يتمتع بسمعة طيبة وحسنة بين أفراد المجتمع، والمرشح الأكثر وجوداً في الميدان، ومشاركة في الأعمال التطوعية، لافتين إلى أن اختيار المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لا يتم على أساس قبلي أو عائلي، وإنما على أسس وطنية واجتماعية.

وأضافوا أن حضورهم لمركز إكسبو للتصويت في انتخابات المجلس الوطني مع أسرهم من النساء وكبار المواطنين، يؤكد أهمية المشاركة الوطنية في الانتخابات لاختيار المرشح المناسب، مشيرين إلى أنهم حددوا مرشحهم بعد دراسة جميع البرامج الانتخابية للمرشحين في إمارة رأس الخيمة، وحضور المجلس الانتخابي، والاستماع للمرشحين وخططهم الانتخابية.