أنور قرقاش: التصويت ميسر وأتوقع مشاركة كبيرة لإنجاح العملية الانتخابية

توقع الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تسجيل نسبة مشاركة عالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي بدأت اليوم.

وقال قرقاش لـ “الإمارات اليوم” بعد إدلائه بصوته في مركز الاقتراع بمركز دبي التجاري إن عملية التصويت تشهد تنظيماً عالياً ما يساهم بسهولة عملية التصويت التي لا تستغرق سوى مدة بسيطة.