مكتوم بن محمد: الأفكار تبقى أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الأفكار تبقى مجرّد أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً. وأشاد سموه بالأخوين خليفة البدواوي وأحمد البدواوي لاطلاقهما مشروع سياحي فريد من نوعه «Go Gravity» في حتا عام 2018 بنشاط واحد، ويضم في الوقت الحالي سبعة نشاطات سياحية، معربا سموه عن فخره بخليفة وأحمد البدواوي الذين استطاعا بالموهبة والعلم والكثير من الشجاعة ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات.

وقال سموه في تغريدة على «اكس»: «تبقى الأفكار مجرّد أفكار ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية تخدم المجتمع وتنافس عالمياً. استطاع خليفة وأحمد البدواوي إطلاق مشروعهم السياحي الفريد من نوعه “Go Gravity�? في حتّا في 2018، وبدأوا بتوفير نشاط سياحي واحد إلى أن وصلوا اليوم في موسمهم السادس إلى 7 أنشطة نوعيّة، واقتحموا القطاع الصناعي عبر تصميم وتصنيع درّاجات كهربائية معدّة للاستخدام الجبلي للسيّاح. اليوم استطاع الشابان تصدير هذه الدرّاجات النوعية المصممة والمنتجة بالكامل في حتّا إلى دولٍ أخرى في العالم. فخور بخليفة وأحمد البدواوي الذين استطاعا بالموهبة والعلم والكثير من الشجاعة ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات، وأتمنى أن يحقق هذا المشروع المزيد من النجاحات محلّياً وعالمياً«. ونجح الأخوين المواطنين، في صناعة دراجة كهربائية جبيلة صنعت بأيد إماراتية بالكامل في منطقة حتا بدبي، لاقت رواجاً وطلباً محلياً وعالمياً بشكل كبير، كما نجحا أيضاً في تأسيس سبعة مشاريع سياحية مبتكرة، ناجحة كان لها أثر كبير في دعم وتنشيط السياحة في حتا. وأكد الأخوين المواطنين أحمد وخليفة البدواوي لـ«الإمارات اليوم» أن فكرتهم بدأت بتصنيع دراجة لاستخدامهم الشخصي للتنقل في حتا، إلا أن المنتج لقي رواجاً كبيراً وزاد الطلب عليه، حيث قمنا بإتاحة خدمة التأجير للدراجة للاستخدام السياحي، وحقق المشروع نجاحاً كبيراً.

وتابعاً: «مع تزايد الطلب على الدراجة محلياً عملنا على تصنيعها على نطاق أوسع، إلى أن تعاقدنا على تصدير شحنة منها إلى دول أخرى، كذلك تم عقد اتفاقيات مع جهات حكومية محلية للحصول عليه، فيما نستهدف الوصول بالمنتج الإماراتي للأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، كونه يتمتع بجودة عالية». وتخرج الأخوين البدواوي من كلية الهندسة تخصص الميكانيكا في جامعة الإمارات، الأمر الذي كان له الدور الأساسي في تصميم وابتكار وصناعة دراجتهم، وتحقيقهما هذا النجاح اللافت محلياً وإقليمياً. وحسب البدواوي فإن أبرز مشاريعهما السياحية في منطقة حتا، التي لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور هي السكوتر الجبلي، المنزلق الجبلي، كرة الجل، زوربنج، الروفر (لسكوتر رباعي العجلات)، مؤكدين أنهم مستمرين في إنشاء وابتكار المشاريع الجديدة التي من شأنها تعزيز ودعم السياحة في المنطقة. وأكدا أن دعم القيادة والتسهيلات التي قدموها كانت السبب الرئيسي في نجاح مشاريعهما، ووصولهما للعالمية بمنتجاتهما الإمارتية الصنع، موجهين الشكر والامتنان للقيادة على دعمه اللامحدود.