مختصون: تطوير إعلام الطفل العربي يحتاج إلى دعم كبير

أكد المشاركون في جلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي في دورته الـ21 تحت عنوان «إعلام الطفل.. فكر يبني وآخر يهدم»، أن تطوير إعلام الطفل العربي بحاجة إلى دعم من خلال محتوى متميز خاص به ويتناسب مع ثقافته. وشارك في الجلسة كل من: رئيسة مجلس الإدارة والمؤسسة لأستوديو boss bunny عزيزة الأحمدي، ومخرجة الرسوم المتحركة الدكتورة إيناس يعقوب، ومحمد سعيد حارب مخرج إماراتي، الذي استعرض تجربته في المسلسل الرمضاني «فريج» الذي حقق شهرة كبيرة في المنطقة لمواسم عدة.

من جهتها، أكدت عزيزة الأحمدي أن إعلام الطفل يتميز بالخصوصية في كل المجتمعات ويحترم هذه الخصوصية ولا يمكن تجاوزها بأي شكل. وأضافت أنه يتعين على العائلات مراعاة عدم وقوع الأطفال في فخ إدمان الألعاب الإلكترونية دون رقابة.

وقالت الدكتورة إيناس يعقوب إن منصة شاهد و«إم بي سي» كانت سباقة في عرض محتوى مدفوع الثمن للطفل حيث حققت نجاحاً كبيراً من خلال عرض أعمال مخصصة للأطفال تراعي شغفهم في التعلم إلى جانب الترفيه، مشيرة إلى فيلم «سر الكهف» الذي وصل إلى مهرجان كان السينمائي وهو نجاح كبير لكل من عمل في الفيلم الذي نال استحسان الجمهور الصغير.

وطالب محمد سعيد حارب بوضع خارطة طريق لتأسيس إعلام مناسب للطفل في منطقتنا، والدخول في هذا المجال الذي يسهم في دعم تنشئة الأطفال ثقافياً ويعزز هويتهم العربية.

• محمد حارب.. طالب بوضع خارطة طريق لتأسيس إعلام مناسب للطفل في المنطقة.