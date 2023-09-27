«براند دبي» يدعم مشاركة 9 مشروعات لرواد أعمال شباب

يسلط منتدى الإعلام العربي في دورته الحادية والعشرين الضوء على مفاهيم الطهي المبتكرة وإبداعات عالم المأكولات والمشروبات لبعض الشركات المتميزة التي ولدت في دبي وتنضوي تحت مظلة مبادرة «بكل فخر من دبي»، وهي إحدى أبرز مبادرات «براند دبي»، التي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال الشباب، ومنحهم الظهور اللازم لتحفيز نجاحهم وتوسيع فرص نموهم، ومساعدة الأعمال الناشئة عبر التعريف بما تقدمه من منتجات وخدمات مميزة وإلقاء الضوء عليها إعلامياً.

فقد قدمت تسعة من هذه المطاعم والمقاهي في دبي لزائري أكبر تجمع إعلامي في المنطقة مجموعة من الأطباق الشهية والحلويات وأكواب القهوة بأنواعها، حيث جاء في مقدمتها كشك «روبوت» فريد من نوعه يدعى «Xbot Café»، وقد نجح هذا المقهى المبتكر في جذب انتباه الحضور بمجموعة متنوعة من العروض، بما في ذلك القهوة الساخنة والمثلجة، والشوكولاتة الساخنة، والآيس كريم، والوجبات الخفيفة، ومجموعة متنوعة من نكهات الشاي. ويبرز «Xbot Café» باعتباره الكشك الآلي الناطق الوحيد المجهز بتقنية التعرف إلى الكلام بالذكاء الاصطناعي.

ويدعم «براند دبي» خلال المنتدى مشاركة ثمانية مشروعات تجارية أخرى متخصصة في الأغذية والمشروبات يملكها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين الشباب، والتي ولدت وبدأت في دبي، وهي: مخبز «Birch»، الذي يقدم الفطائر والمعجنات، ومقهى «Odd Job» الذي يقدم القهوة والمشروبات اللذيذة الأخرى، ومقهى «Trois» الذي يقدم القهوة والحلويات، و«Gonuts» المتخصص في معجنات الدونتس، ومطعم «Culinary Boutique» الذي يقدم تشكيلة رائعة من الطعام الخفيف والحلويات، ومطعم «Wise Guys» المتخصص في مختلف أنواع السندويتشات، ومطعم «Fifth Flavour» الذي يقدم المأكولات المستوحاة من نكهات آسيوية تقليدية بلمسة عصرية، ومطعم ومقهى «Mitts and Trays» الذي يقدم أطباقاً طازجة وصحّية وأطباقاً كلاسيكية بلمسة عصرية ومجموعة مختارة من الحلويات والمعجّنات.

ويتم خلال المنتدى تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال المحليين المشاركين في مبادرة «بكل فخر من دبي»، الذين تمكنوا من تحقيق نجاحات إبداعية في مجالات مختلفة عدة.