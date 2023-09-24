إنجاز مشروع 136 فيلّا في الورقاء الرابعة

أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مشروع إنشاء 136 فيلّا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة في دبي الذي بدأ العمل فيه مطلع العام الماضي، ويمتد على مساحة 728.510 أقدام مربعة، فيما بدأت المؤسسة أيضاً عملية تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين لها.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع مستوى جودة الحياة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتخصيص مشروعات سكنية عصرية ومتكاملة تضمن توفير السكن الملائم، تحقيقاً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب، أن مشروع إنشاء 136 فيلّا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة، يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تنفذها المؤسسة لتوفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين ضمن مجتمعات متكاملة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري التي تضعها المؤسسة في صدارة أهدافها لضمان جودة ورفاهية حياة المواطن على مدار العشرين عاماً المقبلة.

وقال بوشهاب: «تعمل المؤسسة على تنفيذ مشروعات سكنية في مختلف مناطق إمارة دبي، لضمان توفير السكن الملائم والخدمات، تحقيقاً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040، ورُوعي فيها توفير أفضل معايير التخطيط لضمان رفاهية الأسر المواطنة، بما يكفل للمواطن وأسرته، مقومات الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة».

ويمتد المشروع على مساحة 728.510 أقدام مربعة (67.680 متراً مربعاً)، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 511.250 قدماً مربعة (47.497 متراً مربعاً). ويتضمن المشروع 136 فيلّا سكنية توفر جميع المرافق الحديثة، ورُوعي في تصاميمها التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة. ويأتي هذا في إطار التزام المؤسسة بتقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين.

كما تم تشييد الفلل بتصاميم معمارية مختلفة لتلبية احتياجات الفئة المستفيدة من المواطنين.

وتتنوع الفلل السكنية من حيث الواجهات الخارجية، وتتألف كل فيلّا من طابقين أرضي وأول، ومساحات داخلية مرصوفة ومزروعة. ويضم الطابق الأرضي في كل فيلّا، صالة للعائلة ومجلساً بمدخل مستقل، إضافة إلى مطبخ وغرفة خادمة وغرفة غسل، وكذلك تم توفير غرفة للضيوف. أما الطابق الأول فيتضمن أربع غرف نوم بخدمات مستقلة لكل غرفة.

• المؤسسة تنفذ مشاريع سكنية لضمان توفير السكن الملائم والخدمات تحقيقاً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040».