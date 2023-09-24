4000 طائر فلامنغو في محمية الوثبة

تعد محمية الوثبة للأراضي الرطبة الموقع الوحيد في منطقة الخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير (الفلامنغو) بانتظام. وقد تمكنت هيئة البيئة من إبقاء هذا النوع من الطيور على قيد الحياة لفترة طويلة، من خلال حماية مواقعها المهمة، مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومتنزه القرم الوطني، ومحمية «بو السياييف».

وتتوافد طيور الفلامنغو إلى المحمية بالآلاف للاستمتاع بالدفء خلال أشهر الشتاء، مع بقاء بعضها الآخر في المحمية على مدار السنة. وتضم المحمية نحو 4000 طائر فلامنغو تقيم في المحمية على مدار العام. وتكتسب طيور الفلامنغو لونها الوردي المميز من الطعام الذي تتغذى عليه والذي يشمل الروبيان والطحالب والعوالق والقشريات.