إنجاز 90% من مشروع مسارات الدراجات الهوائية في الخوانيج ومشرف

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز 90% من مشروع تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية، في منطقتي الخوانيج ومشرف، بطول سبعة كيلومترات، ترتبط مع المسارات القائمة في المنطقتين البالغ طولها 32 كيلومتراً، وبذلك ترتفع أطوال المسارات في المنطقتين إلى 39 كيلومتراً.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: «يأتي المشروع، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة لتوفير مسارات خاصة للجري والدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق إمارة دبي، بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، وكذلك حرص الهيئة على تعزيز الربط بين مسارات الدراجات القائمة في المناطق السكنية، والربط مع مناطق الجذب في المنطقة».

وأضاف: «يبدأ المسار الأول للدراجات الهوائية، من الحديقة القرآنية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حتى تقاطعه مع شارع الخوانيج، ويعبر الشارع من خلال الجسر المشترك للمشاة والدراجات الهوائية القائم على شارع الخوانيج، وذلك للربط مع مسار الدراجات القائم في منطقة الخوانيج».

وأشار إلى أن المسار الثاني للدراجات الهوائية، يبدأ من حديقة مشرف بالقرب من حديقة التماسيح، ويمتد حتى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومنها يتجه شمالاً على طول الشارع حتى تقاطعه مع شارع الخوانيج، ويعبر الشارع من خلال جسر المشاة والدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان للوصول لمسار الدراجات في منطقة الخوانيج، وبذلك يبلغ الطول الإجمالي للمسارين الجديدين والمسارات السابقة في منطقة الخوانيج ومشرف قرابة 39 كيلومتراً.

وأوضح الطاير أن مسار الدراجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف، يعد جزءاً من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية ويهدف إلى ربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، حيث تتضمن خطة مسارات الدراجات الهوائية، زيادة إجمالي طول شبكة مسارات الدراجات في دبي من 544 كيلومتراً حالياً، إلى 819 كيلومتراً في عام 2026، حيث سيجري ربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح والمارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي وند الشبا.

سرعة الدراجات

حددت هيئة الطرق والمواصلات سرعات الدراجات الهوائية في الإمارة بـ30 كم/ساعة في المسارات المخصصة للهواة والمسارات المشتركة مع المركبات على الطرق الآمنة، و20 كم/ساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب، وذلك في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.