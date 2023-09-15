«رؤية الإمارات للوظائف» يوفر منصة للمقابلات الفورية

تنطلق فعاليات معرض رؤية الإمارات للوظائف في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، الثلاثاء المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، الذي تقدم فيه أكثر من 100 شركة داخل الإمارات، عدداً من الفرص الوظيفية والتدريبية للمواطنين، وسيتضمن لأول مرة منصة التوظيف (توظيف)، التي توفر إجراء مقابلات مدتها 15 دقيقة.

وتشارك في فعاليات المعرض هذا العام أكثر من 100 شركة رائدة، تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل لديها، إذ سيعمل المعرض على دعم الشركات في الإمارات لتحقيق أهداف التوطين لديها، بالوصول إلى معدل نمو في التوطين بنسبة 2% في الوظائف المهارية قبل نهاية عام 2023، وإلى 10% بحلول نهاية عام 2026.

وقالت مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف: «يأتي المعرض بهدف تطوير كفاءات المواطنين الإماراتيين، وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم، وبالتالي الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة، بما ينسجم مع رؤية وتوجهات الإمارات في هذا الإطار، إذ يوفر المعرض فرصة للمؤسسات والشركات المحلية والعالمية للتواصل بشكل مباشر مع الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة، كما يتيح الفرصة للمواطنين لتعزيز مهاراتهم، وتطوير مسيرتهم المهنية بنجاح، ليمضوا نحو تحقيق مستقبل أفضل، من خلال سلسلة من المبادرات الملهمة التي تعنى في هذا المجال». ويقدم معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، منصة تجمع بين أصحاب العمل والمواهب والكفاءات الإماراتية الشابة لمساعدة المواطنين على إيجاد فرص وظيفية مناسبة، فضلاً عن تشجيعهم على تطوير خبراتهم، وتوسيع دائرة علاقاتهم، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات. ويتضمن جدول أعمال المعرض مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الحية لأكثر من 30 مواطناً من أصحاب التجارب الملهمة، وورش عمل تفاعلية، ومسابقات متنوعة.

وتمتاز الدورة الجديدة من «رؤية الإمارات للوظائف» بتوفير منصة التوظيف (توظف)، التي تتيح للباحثين عن عمل والراغبين في تطوير مناصبهم الوظيفية الفرصة لإجراء مقابلات مدتها 15 دقيقة، مع الشركات المشاركة في المعرض، للحصول على فرص وظيفية مناسبة لهم. كما يقدم المعرض منصة «معاً لتمكينها»، وهي جلسات توجيهية للنساء الباحثات عن عمل، تشمل ورش عمل، وحلقات نقاشية يقودها عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين الذين يتمتعون بدراية أعمق بالتحديات التي تواجه المرأة في رحلة البحث عن عمل.

كما يوجد في المعرض هذا العام خبراء من منصة «لينكد إن»، لتمكين الشباب الإماراتي وتوجيههم حول كيفية تقديم أنفسهم بالصورة الأفضل عبر ملفاتهم الشخصية، وسيستضيف «Project You» ورش عمل وأنشطة مختلفة، تهدف إلى رفع مستوى المهارات الأساسية المطلوبة من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وبالتزامن مع «عام الاستدامة» في الإمارات، يتيح «رؤية الإمارات للوظائف» الفرصة لأكثر من 2000 طالب من أكثر من 30 مدرسة في الدولة، لتقديم إبداعاتهم، واستعراض مهارات حل المشكلات، وعرض رؤيتهم لمستقبل أكثر استدامة، من خلال عدد من المسابقات التي تتناول موضوع الاستدامة.

ومن جانب آخر، ستقوم مسابقة (رائد الأعمال القادم) التي تديرها وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع «دبي نكست»، أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي، بدعوة رواد الأعمال الشباب لعرض أفكار أعمال مستدامة للفوز بجوائز نقدية، تتيح لهم إمكانية تطبيق أفكارهم في الواقع. كما تقدم فرصة العمل عن قرب مع مشرفين لإنشاء العروض التقديمية النهائية، لعرضها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28» الذي سيعقد في دبي نوفمبر المقبل.

وتشمل المسابقات الأخرى، بالشراكة مع مجموعة الفطيم، مسابقة تصميم الأزياء الصديقة للبيئة «Fashion Reborn» التي تشجع الطلاب على خلق اتجاهات جديدة في الموضة المستدامة.