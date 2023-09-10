أكد تضامن الإمارات مع الأشقاء في المغرب.. رئيس الدولة يعزي هاتفياً محمد السادس في ضحايا الزلزال

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم .. اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .. أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب..مؤكداً سموه تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة.

كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا ، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه عبر جلالة الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها أخوه صاحب السمو رئيس الدولة تجاه المغرب وأهله .. داعياً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.