"الخارجية" تستقبل 4152 مكالمة منها 1272 حالة طارئة لمواطني الدولة في الخارج خلال إجازة صيف 2023

أعلنت وزارة الخارجية عن استقبالها لأكثر من 4152 مكالمة منها 1272 حالة طارئة عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة المتواجدين في الخارج 0097180024 خلال إجازة صيف 2023.

وقامت وزارة الخارجية بإعداد فرق عمل للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بكل احترافية على مدار 24 ساعة، لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج وتقديم أفضل الخدمات المتميزة، حيث تم الرد على 95.7% من البلاغات الطارئة في أقل من 10 ثوان فقط، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي في أقل من 10 دقائق، وتم تنفيذ 28 عملية إخلاء طبي بالتنسيق مع الجهات الصحية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

وقالت بشرى أحمد المطروشي، مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية: " إنه يتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبلاغات الطارئة بحيث يتم تقييمها وفق أعلى المعايير".

وأضافت أن وزارة الخارجية تحرص على توفير وتقديم باقة من الخدمات المتميزة لمواطني الدولة تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة تصل للمواطن في أي وقت وتحقق تطلعاته، والتي يمكن الحصول عليها من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي "UAEMOFA".

