4 ركائز لبناء مستقبل عالمي مستدام

يمثل «COP28» محطة حاسمة ومحورية للاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل صياغة مستقبل مشترك، وحشد الجهود والسعي لتحقيق توافق في آراء القادة والأفراد من مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول ملموسة وفاعلة تحقق أهداف العمل المناخي، وتركز خطة العمل الإماراتية على وضع خريطة طريق لبناء مستقبل مستدام ومرن للعالم عبر أربع ركائز، تشمل تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير أداء التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام. وتلعب دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف «COP28» الذي يقام في «مدينة إكسبو دبي» من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، دوراً ريادياً لتسهيل توصل الأطراف المعنية إلى توافق حول خريطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة وتطبيق نهج «عدم ترك أحد خلف الركب» لضمان احتواء الجميع في العمل المناخي، حيث يسعى المؤتمر لإعادة تشكيل مساره بحضور أكثر من 70 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب.

وسيتيح«COP28» منصة تعزز تكاتف الجهود العالمية وتتيح للأطراف المعنية تقديم حلول عملية، عبر هذه الركائز للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.