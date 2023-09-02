«الداخلية» توجه إرشادات للطلبة وسائقي الحافلات المدرسية

وجهت وزارة الداخلية إرشادات للطلبة، الذين ينتقلون إلى مدارسهم عبر الحافلات المدرسية، وهي التوجه إلى منطقة انتظار الحافلة قبل خمس دقائق من وصولها، وعدم تشتيت تركيز السائق، والمحافظة على الهدوء التام أثناء التوجه إلى المدرسة والعودة منها.

كما وجهت إرشادات لمشرفي الحافلات، وهي التأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة، ومساعدة الطلبة عند الصعود والنزول من الحافلة، ومتابعة الطلبة أثناء ركوبهم الحافلة.

وأكدت مواصلة العمل على توفير السلامة للطلبة، داعية إلى تكاتف الأسرة والمدرسة والهيئات التعليمية والإدارية ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسية، لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لتأمين سلامة الطلاب.

وأطلقت الوزارة مع بدء العام الدراسي الجديد، حملة توعوية موحدة بعنوان «أبناؤنا أمانة»، بمشاركة إدارات المرور بالدولة، حفاظاً على سلامة طلاب المدارس والعاملين من الأخطار التي يتعرضون لها، ولتوفير بيئة خالية من الحوادث المرورية لهم.

وكشفت عن تنفيذ خطط للاستعداد والجاهزية وتأمين مداخل المدارس، والعمل على تحقيق انسيابية الطرق، وتكثيف التوعية للسائقين ومشرفي الحافلات.

وحثّت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وعدم الاقتراب، من الحافلات، قبل تحركها.

ودعتهم إلى عدم السرعة أثناء قيادة الحافلة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع «قف» الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها.

ودعت الأسر أيضاً إلى الانتباه، أثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم على عبور الشارع، فضلاً عن استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة.