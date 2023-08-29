حاكم الشارقة يعتمد 220 وظيفة ودفعة جديدة من المنح الدراسية

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعيين 200 موظف في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من مختلف التخصصات، إضافة إلى 20 وظيفة أخرى في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في كل من الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، على أن يكون التوظيف بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، الدفعة الثانية من المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة، البالغ عددها 248 منحة وذلك للعام الأكاديمي 2023-2024.

وتأتي الدفعة الثانية استكمالاً للدفعة الأولى التي اعتمدها سموه مسبقاً والتي بلغ عددها 264 منحة دراسية ليبلغ العدد الإجمالي 512 منحة للطلبة من مواطني إمارة الشارقة.

وتضم المنح 106 منح لبرامج الدكتوراه، و405 لبرامج الماجستير، ومنحة لبرنامج دبلوم الدراسات العليا.