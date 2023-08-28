شرطة الفجيرة تكثّف الدوريات على طرق المدارس

ذكر نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد عبدالله السماحي، أن إدارته عملت على تكثيف دوريات المرور والضبط المروري لمراقبة الطرق الرئيسة والفرعية أمام المدارس، والتأكد من توافر الشواخص التحذيرية في الأماكن المناسبة، مؤكداً ضرورة الوجود الأمني، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس ومنع الازدحام.

وأشار إلى أن العمل على توفير السلامة المرورية لطلبة المدارس يتطلب تكاتف جهود الجهات المعنية بسلامة الطلاب، ابتداءً من الأسرة والمدرسة والهيئات التعليمية والإدارية، وصولاً إلى مشرفي وسائقي الحافلات المدرسية، لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية كافة اللازمة لتأمين سلامة الطلاب، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وذكر السماحي أن الخطة اشتملت على تكثيف دوريات المباحث والضبط المروري لمراقبة الطرق الرئيسة والفرعية أمام المدارس في مناطق الاختصاص لتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت مديرة فرع التوعية والإعلام المروري في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، النقيب موزة الدرمكي، إعداد برنامج شامل لحملات التوعية المرورية، وورش العمل للتعريف بالقواعد والأنظمة والإرشادات وبرامج التوعية لتثقيف سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمواصلات، وكل المعنيين بتوفير السلامة للطلاب، ونشر الوعي المروري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر نقاط التوعية المرورية على طرق الإمارة.

وذكرت أن أولياء الأمور يقومون بالدور الأهم في توعية الأبناء، وتوفير البيئة الآمنة لهم، والمحافظة على سلامة أرواحهم من الأخطار المحيطة بهم، خاصة مخاطر الطريق، داعيةً إلى الحرص على سلامة الأطفال من أخطار الحوادث المرورية.