محمد بن راشد مهنئاً الطلبة بعامهم الدراسي الجديد: بكم يسمو الوطن.. وعلى أوراق دفاتركم تسطرون أمجاده

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الطلاب بداية العام الدراسي الجديد.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس": يبدأ غداً العام الدراسي الجديد .. ويبدأ أكثر من مليون طالب رحلة تعليمهم السنوية .. وستبدأ روح جميلة من الإيجابية والحيوية تسري في وطننا بعودة مدارسنا.

وأضاف: كلمتي للطلاب : بكم يسمو الوطن .. وعلى أوراق دفاتركم تسطرون أمجاده .. ومن مقاعد صفوفكم تعلو إنجازاته .. وعلى قدر أحلامكم يعظم مستقبله .. نتفاءل بكم ونرى فيكم القادم الأجمل لوطننا .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في عامكم الدراسي الجديد.