محمد بن زايد: التعاون بين الجميع يضمن مخرجات تعليمية تخدم رؤيتنا التنموية

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أهمية الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس": أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد، وأتمنى أن يكون عاماً موفقاً وناجحاً. وأؤكد أهمية الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي. التعاون بين الجميع يضمن مخرجات تعليمية تخدم رؤيتنا التنموية التي تعتبر التعليم والتعلم المستمر أساس التقدم.