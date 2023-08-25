شرطة دبي تضبط سائق دراجة استعرض بها بين المركبات على إطار واحد

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سائقاً متهوراً، نشر له مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أثناء قيادة دراجته النارية بصورة خطرة على إطار واحد في شوارع عامة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، إنالدوريات المرورية تمكنت خلال فترة وجيزة من انتشار مقطع فيديو على أحد منصات التواصل الاجتماعي لسائق دراجة نارية متهور، من الوصول إليه وضبطه، موضحاً أن الفيديو يُظهر قيادته الدراجة بصورة متهورة بين المركبات، معرضاَ سلامته وأرواح مستخدمي الطريق للخطر.

وأضاف المزروعي أنه تم حجز الدراجة وتحرير مخالفة قيادة مركبة بطريقة خطرة، وطبقت عليه أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، لتصل قيمة

المخالفة إلى 50 ألف درهم إضافة إلى تسجيل 23 نقطة مرورية ;سوداء على رخصة قيادته.

وكشف عن تسجيل 22 ألف و115 مخالفة لدراجات نارية خلال الشهور السبع الأولى من العام الجاري، وحجز 858 دراجة أخرى، محذراً من ارتكاب هذه

السلوكيات المتهورة التي تعرض الأرواح للخطر، إذ سوف يتم التعامل بعها بكل حزم. وأشار إلى ان نحو 80% من مرتكبي هذا الممارسات تعرضوا لحوادث نتج عنها وفيات أو إصابات بالغة، مناشداً أفراد المجتمع الإبلاغ عند رصد ظواهر سلبية عبر خدمة عين الشرطة المتوافرة بتطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة كلنا شرطة على الرقم 901.