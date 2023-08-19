مشاة متهورون يخاطرون بعبور طرق سريعة

رصد سائقون مجازفات يقوم بها مشاة متهورون بعبور طرق سريعة، ما يعرضهم لخطر الدهس والوفاة.

وسجلت إحصاءات وزارة الداخلية وقوع أربعة حوادث، على مستوى الدولة، العام الماضي، ناتجة عن عبور مشاة بطرق تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، ووقوع ثلاثة حوادث بسبب عبور الإشارة الضوئية الحمراء للمشاة، فضلاً عن عدد من الحوادث بسبب العبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وقال سائقون لـ«الإمارات اليوم»، إنه على الرغم من وجود جسور وخطوط مخصصة لعبور المشاة، في معظم طرق الدولة، إلا أن بعض المشاة يتجاهلون تعليمات السلامة المرورية ويصرون على العبور من غير الأماكن المخصصة لهم، بطريقة تعرض حياتهم لخطر الدهس.

وذكر محمد برعي أنه يفاجأ بين فترة وأخرى بأحد الأشخاص يقطع طريقاً تصل سرعته إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وذلك من غير الأماكن المخصصة للعبور، الأمر الذي يُشكل خطراً كبيراً على حياته، إذا لم يتمكن السائق من التوقف أو الانتباه له خصوصاً خلال الليل.

واتفق معه سيد أحمد، بالقول إنه من الأهمية زيادة التوعية المرورية بالعبور الآمن للطرق من الأماكن المخصصة لذلك، تكون موجهة لجميع الفئات خصوصاً الفئات العمالية وبجميع اللغات الممكنة، للحد من الحوادث التي قد تترتب على هذه السلوكيات.

ورأى إبراهيم سالم، أهمية دراسة تشديد العقوبة على المشاة، الذين يعرضون حياتهم للخطر بعبور الطرق السريعة بصورة متهورة، إذ اعتبر أن «هذا الإجراء قد يكون رادعاً للحد من مثل هذه السلوكيات»، فضلاً عن أهمية تشجيع الأفراد وتوعيتهم باستخدام الجسور والمعابر المخصصة للمشاة، سواء عند التقاطعات الضوئية أو غيرها، لحماية أرواحهم من خطر الدهس.

ويترتب على عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور غرامة مالية قدرها 400 درهم، أما مخالفة عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، فيترتب عليها غرامة مالية قدرها 500 درهم، و6 نقاط مرورية، بحسب قانون السير والمرور الاتحادي.

وتشدد وزارة الداخلية، ضمن حملاتها التوعوية المستمرة، على أن سلامة المشاة مسؤولية مشتركة بين مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة.

وتؤكد أن لمستخدمي الطريق من السائقين دوراً كبيراً في تحقيق السلامة من خلال الحذر والانتباه وإعطاء أولوية العبور بسلام للمشاة.

كما تؤكد ضرورة التزام السائقين باتباع الإرشادات المرورية الخاصة بعبور المشاة، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، واحترام خطوط عبور المشاة، والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن وعلى الشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي حوادث الدهس.

من جهتها، دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي المشاة إلى الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطرق، الذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس.

كما حثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطرق والتأكد من خلو الشارع من المركبات قبل محاولة اجتيازه.