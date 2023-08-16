52 طلباً حصيلة اليوم الثاني من تسجيل المرشحين لانتخابات «الوطني»

تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات، لليوم الثاني على التوالي، تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي ستستمر حتى يوم الجمعة الموافق 18 من أغسطس الجاري.

وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوفر على الموقع الإلكتروني للجنة -www.uaenec.ae، وعلى تطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، وكذلك عبر تسعة مراكز تسجيل موزعة على أنحاء إمارات الدولة، لمن تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة.

وبلغ عدد طلبات الترشح خلال اليوم الثاني من مرحلة تسجيل المرشحين 52 طلباً في جميع إمارات الدولة، حتى الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، فيما تستمر اللجنة في استقبال طلبات الترشح إلكترونياً على مدار الساعة.

ووصل عدد طلبات الترشح خلال اليوم الثاني في إمارة أبوظبي إلى 16 مرشحاً، وفي دبي 11 مرشحاً، وفي الشارقة 12 مرشحاً، وفي عجمان مرشحين اثنين، وفي أم القيوين مرشح واحد، وفي رأس الخيمة ستة مرشحين، وفي الفجيرة أربعة مرشحين.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في يوم 25 من أغسطس الجاري، على أن تليها - مباشرة - فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين، التي تستمر ثلاثة أيام.

وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون خلال الفترة من 29 إلى تاريخ 31 أغسطس، على أن تعلن قائمة المرشحين النهائية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وحسب الجدول الزمني، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ 11 من سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشح هو تاريخ 26 من سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

• تلقي 16 طلب ترشح خلال اليوم الثاني في أبوظبي و11 في دبي و12 في الشارقة و2 في عجمان و1 في أم القيوين و6 في رأس الخيمة و4 في الفجيرة.