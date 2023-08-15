شرطة دبي تحجز 4172 مركبة ودراجة نارية خلال 6 أشهر

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمرور حجز 4172 مركبة ودراجة نارية خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة مخالفتها قوانين السير والمرور، وإجراء سائقيها تعديلات عليها ترفع من سرعة محركاتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً عليها وعلى مستخدمي الطريق، كما حجزت 8786 دراجة هوائية وكهربائية، نظراً لعدم التزام قائديها بالمتطلبات الفنية الواجب توافرها بالدراجة، استناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، الهادف إلى دعم الجهود الرامية لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات.

جاء ذلك خلال ترؤس القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الثاني من العام الجاري، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، ومدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، العميد جمعة سالم بن سويدان، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، العميد الدكتور صالح الحمراني، ونائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، العميد خالد سعيد بن سليمان، وعدد من الضباط. وأكد المري على الدور المهم الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور في ضبط الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرقات، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في خفض معدلات الحوادث، ومؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان.