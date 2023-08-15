سلوكيات سلبية وراء الحوادث والحرائق المنزلية

رصدت الجهات المختصة في رأس الخيمة، ظواهر سلبية تنتشر خلال فصل الصيف وتؤدي لوقوع حوادث مرورية وحرائق منزلية، من أبرزها إهمال سلامة الإطارات، وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبات بنسب تفوق النسبة القانونية المسموح بها، مشيرة إلى أن وقوع حوادث الحرائق في المنازل نتيجة تحميل شبكة الكهرباء أكثر من قدرتها.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن شرطة رأس الخيمة أطلقت أخيراً حملة توعية بعنوان «سلامة مركبتك من سلامتك» استهدفت توعية السائقين بأهمية التقيد الكامل بالاشتراطات والتعليمات الداعية للتأكد من صلاحية مركباتهم، وحث الفاحصين على التدقيق خلال عملية فحص المركبات على سلامة الإطارات بشكل خاص في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ونظراً لتسبب الإطارات غير الصالحة للاستخدام في وقوع حوادث مرورية قد ينتج عنها خسائر في الأرواح.

وأضاف أن أهم الظواهر السلبية التي تزداد خلال الصيف تتمثل في قيادة المراهقين والشباب للمركبات دون حصولهم على رخصة قيادة، والقيادة بطيش وتهور والتلوين الشامل لزجاج السيارات والإزعاج الناتج عن تزويد المركبات، ما يشكل مصدر خطر وإزعاجاً لراحة الأهالي.

وأوضح أن شرطة رأس الخيمة تعمل على نشر التوعية بين فئات المجتمع، وتشدد الرقابة على الشوارع والطرق لمنع حدوث مثل هذه المخالفات، وضمان تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية فيها، لافتاً إلى ضرورة التعاون مع الجهود الشرطية الهادفة للمحافظة على سلامة السائقين والمشاة عبر التقيد الكامل باللوحات الإرشادية وبتعليمات وتوجيهات رجال الشرطة والفحص الدوري للإطارات والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

من جهته، دعا نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، العقيد صقر بن سلطان القاسمي، السائقين إلى التأكد من اختيار نوعيات جيدة من الإطارات، والوقوف بشكل مستمر على كمية الهواء المناسبة فيها، إضافة إلى عدم تحميل المركبة أوزاناً زائدة، تزيد من الضغط على الإطارات، ما قد يؤدي إلى انفجارها، خصوصاً في هذا الوقت من العام الذي يشهد ارتفاعاً مطرداً في درجات الحرارة.

وأوضح أن فحص السلامة الذي يتم توقيعه من قبل الفاحصين في مراكز فحص السيارات المعتمدة يركز على صلاحية الإطارات والمكابح للاستخدام وفقاً للمعايير الموضوعة، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون دائم مع إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة لتنفيذ حملات توعية مشتركة للسائقين وملاك السيارات لحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة في مركباتهم، ما ينعكس بدوره على تعزيز أمن الطرقات وخفض نسب الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر على الصعيدين البشري والمادي.

ومن ناحية أخرى أفاد رئيس قسم العمليات بالإنابة في إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، الرائد سعيد محمد البكر، بأن فصل الصيف يشهد ارتفاعاً في حرائق المساكن نتيجة ممارسات خاطئة من أصحاب البيوت أو المستخدمين فيها، إضافة إلى الحرائق الكهربائية، وفي مقدمتها حرائق أجهزة التكييف التي يتوجب اتخاذ حزمة تدابير وقائية لمنع حدوثها، تشمل التأكد من سلامتها، وعدم تحميلها أكثر من طاقتها، وفصل التيار الكهربائي بمجرد الانتهاء من استخدامها، وإجراء صيانة دورية لها. وأضاف أن حرائق الصيف تزيد الخطر على رجال الإطفاء في ظل أعباء حرارة الصيف والرطوبة الشديدة، إضافة لحرارة النيران وغيرها من التحديات التي يواجهونها في سبيل إنقاذ الأرواح والممتلكات، وهو ما يتم مواجهته بعقد الدورات التدريبية لضمان استعدادهم لمواجهة التحديات والظروف المختلفة.

• شرطة رأس الخيمة أطلقت حملة لتوعية السائقين بأهمية التقيد الكامل بالاشتراطات والتأكد من صلاحية المركبات.