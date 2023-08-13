سلطان المنصوري: شبابنا استثنائيون في عزيمتهم وقدراتهم

قال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: “في اليوم العالمي للشباب نتقدم إلى كل شاب وشابة بأطيب الأمنيات بمستقبل ُهم أساسه ونسير على نهج قيادتنا الحكيمة في تمكينهم ووضع كل ما يحتاجونه في أيديهم ليكونوا جزءاً من رسم واقع دولتنا غداً منذ الآن. ومثلما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشباب هم من سيأخذون زمام الأمور في المستقبل"

وأضاف: “ نحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أخذنا على عاتقنا المسؤولية انطلاقاً من الهدف الذي ُوجد المجلس لأجله ببناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات ضمن القطاع الخاص التي تشكل العصب الحيوي للمستقبل في دبي ودولتنا ككل، وذلك لإيجاد فرص مهنية للمواطنين ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي بالشكل الذي يطمحون أن يكون عليه مستقبلهم. وميزة دولتنا أن الشباب يشكلون أغلبية فنحن دولة أنعم علينا الله بشباب استثنائيين في عزيمتهم وقدراتهم وأوجدت لهم القيادة بيئة محفزة جعلتهم جزءاً لا يتجزأ من كل قصة نجاح اليوم وغداً".