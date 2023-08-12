«الداخلية» تجرّم الاقتراب من مجاري السيول

حذّرت وزارة الداخلية من الاقتراب من مجاري السيول والأدوية وتجمعات المياه في حالات تقلب الطقس وشدة الأمطار والرياح.

وشدّد مجلس المرور الاتحادي العقوبة أخيراً على المخالفين ضمن الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 المتعلقة بالإجراءات الوقائية التي تتعلق بالتصرف الآمن خلال أوقات الطوارئ وحالات الجو الشديدة.

وأكد استحداث المادة (114) وهي مخالفة «دخول الأودية أثناء جريانها، أياً كان مستوى خطورتها» وغرامتها 2000 درهم و(23) نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة 60 يوماً.

كما شدّد عقوبة «التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة»، وفقاً للمادة الجديدة (113)، وذلك بالغرامة 1000 درهم و(6) نقاط مرورية تُضاف لملف السائق.

وتسببت الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه في وقوع عدد من الحوادث المرورية على مستوى الدولة خلال السنوات الماضية، بسبب تجاهل بعض السائقين تحذيرات الأجهزة المعنية بضرورة الابتعاد عن مجاري المياه، حتى لا يتسببوا في تعريض حياتهم للخطر.

ودعت وزارة الداخلية في ضوء تقلب أحوال الطقس وشدة الأمطار والرياح التي شهدتها بعض مناطق الدولة أخيراً، إلى اتباع ستة إرشادات، هي الحرص على الاستماع لنشرات الطقس من المصادر الرسمية، واتباع النصائح والإرشادات من الجهات المعنية، وتفقد المركبة وصلاحية الأضواء ومساحات الزجاج والإطارات، وقيادة المركبة بهدوء وحذر، وتجنب السرعة في كل الأحوال، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه.

كما استحدث مجلس المرور الاتحادي المادة رقم (117) مخالفة «إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية»، وغرامتها 1000 درهم و(4) نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذه التحديثات جاءت حرصاً على سلامة المجتمع والإجراءات الوقائية في تعزيز البيئة الآمنة للطرق وتعزيز السلامة المرورية، أثناء الطوارئ وجريان الأودية وسقوط الأمطار.

وأكدت أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز جهود الجهات المعنية بصورة قانونية ومؤسسية وإجراءاتها الوقائية المتخذة في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث والتداعيات الناتجة عن سقوط الأمطار الكثيفة وتقلبات الحالة الجوية، فجاءت الإضافات على مواد القانون لتعزز من هذه الإجراءات وتؤكد أهمية اتباع التعليمات واشتراطات السلامة.

وحثت وزارة الداخلية مستعملي الطريق من قائدي المركبات والمشاة الالتزام ببذل أقصى عناية للحيطة والحذر اللازمين، وعدم تعريض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر، واتباع قواعد وآداب المرور وإشاراته وعلاماته وتنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور في مسلكهم، وتنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور والدفاع المدني وموظفي هيئات الطوارئ والكوارث والأزمات في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وعدم الإضرار بالآخرين أو إعاقتهم أو مضايقتهم.

من جانبها، حذّرت شرطة أبوظبي من خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق، مشددة على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على «الشواخص» واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.

وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

• 1000 درهم و6 نقاط مرورية تُضاف لملف السائق عقوبة التجمهر قرب أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة.

• وزارة الداخلية دعت إلى اتباع ستة إرشادات في ضوء تقلب أحوال الطقس وشدة الأمطار والرياح.

• شرطة أبوظبي حذّرت من خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق.