«خيرية الشارقة» تبني 17 مجمعاً خيرياً خلال 6 أشهر

أنشأت جمعية الشارقة الخيرية 17 مجمعاً بكلفة بلغت 6.2 ملايين درهم، ضمن مشروعات البنية التحتية والتنموية في عدد من الدول المشمولة ببرامج المساعدات الإنمائية حول العالم، بطلب من المتبرعين.

وقال مدير إدارة المشروعات والعون الخارجي، محمد عبدالرحمن آل علي: عززت الجمعية وجود تلك المشروعات، خصوصاً أنها تحمل فوائد جليلة، فهي توفر بنية تحتية لتنمية مستدامة، وترتقي بالمؤسسات الخدمية في البلدان التي ليست لديها القدرة الاقتصادية على إنشاء تلك المشروعات لسكانها، كما أن ثواب الانتفاع بها متواصل ولا ينقطع، موضحاً أن الجمعية تقوم بشكل دائم بعمل جولات تفقدية للوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة بعمل الصيانة الدورية لهذه المشروعات ليستمر عطاؤها للمستفيدين بها، سواء من سكان القرية أو القرى المجاورة، موضحاً أن مشروع المجمعات الخيرية لا تقوم الجمعية بتنفيذه إلا بطلب مسبق من المتبرع.