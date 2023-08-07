الطقس غائم جزئياً.. وفرصة لسقوط أمطار بعد الظهر

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار.

كما توقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، بسرعة 15 - 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.

من جانب آخر، قالت بلدية دبي إنها تلقت أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة الأحوال الجوية الماطرة التي شهدتها الإمارة أول من أمس. وتركزت البلاغات والحالات الطارئة حول تجمعات مياه الأمطار في بعض مناطق دبي، إضافة إلى بلاغات سقوط الأشجار على بعض الطرق الرئيسة والداخلية.

وأكدت اتخاذها إجراءات احترازية منذ بداية الحالة الجوية، حيث وضعت فرق الطوارئ الميدانية على استعداد تام، وفور انحسار الأمطار مباشرة باشرت الفرق استجابتها الفورية للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة على امتداد مناطق إمارة دبي.

يأتي ذلك ضمن خطة البلدية وعملياتها للتعامل مع الحالات الجوية المختلفة التي تشهدها الإمارة وعلى مدار أيام السنة، وإدارة عملية تصريف تجمعات مياه الأمطار بسرعة وكفاءة عالية، فضلاً عن إزالة المخلفات التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة لسكان الإمارة.

وأشارت البلدية إلى أن مركز التحكم والسيطرة المسؤول عن إدارة ومتابعة عملياتها، استقبل أكثر من 100 بلاغ طارئ نتيجة العاصفة المطرية التي شهدتها دبي، حيث شملت 69 بلاغاً بشأن سقوط واقتلاع الأشجار، إما في الأحياء أو على الطرقات الداخلية، إضافةً إلى 16 بلاغاً لسقوط أشجار على الطرق الرئيسة في الإمارة نتيجة الرياح القوية التي صاحبت الحالة الجوية.

وتلقت كذلك 18 بلاغاً لطلب خدمة سحب مياه الأمطار.

كما خصصت البلدية فرقاً إضافية لمتابعة عمليات إزالة مخلفات العاصفة من أغصان الأشجار والنباتات والرمال على الطرقات الرئيسة والسريعة، إضافة إلى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وانسداد المصارف الأرضية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة.

ودعت بلدية دبي إلى التواصل المباشر معها عبر الرقم (800900) في حال وجود أي بلاغ أو حالة طارئة نتيجة الأحوال الجوية السائدة التي قد تسبب خطراً على السلامة العامة.

الخليج العربي وبحر عمان

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:38 والثاني عند الساعة 05:29، والجزر الأول عند الساعة 10:52 والثاني عند الساعة 23:35، لافتاً إلى أن بحر عمان سيكون أيضاً خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:58، والجزر الأول عند الساعة 20:32 والثاني عند الساعة 08:11.