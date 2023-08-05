12 حادثاً مهنياً يتوجب الإبلاغ عنها فور وقوعها تجنباً للمساءلة القانونية

أكدت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، أن الإبلاغ عن الحوادث المهنية يساعد على تقليل مخاطر التعرض للمساءلة القانونية في المستقبل، كما يساعد على تحسين سمعة الشركة، وزيادة الثقة بين الموظفين والمتعاملين، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن الحوادث المهنية يساعد على الحفاظ على سجلات دقيقة للحوادث المهنية والإصابات المتعلقة بالعمل، ويمكن استخدام هذه السجلات لتقييم وتحسين أنظمة السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الهيئة أن من بين الحوادث التي يجب الإبلاغ عنها معدات الرفع، ومنها سقوط أو انقلاب أو تعطل أي جزء من أجزاء رفع الأحمال في أي من معدات الرفع، وسقوط السقالات، سواء السقوط الكامل أو الجزئي أو التعطل لأي من أجزاء رفع الأحمال في السقالات وملحقاتها، وانهيار الهياكل الإنشائية، ممثلاً في الانهيار غير المقصود أو الجزئي لأي هيكل إنشائي أثناء التشييد والهدم والتجديد والصيانة.

ولفتت إلى أن من بين الحوادث المهنية أيضاً عمليات الغوص، ممثلة في تعطل معدات دعم الحياة أو تعرضها للتلف أو تعرض غواص للانحباس، أو وقوع انفجار بالقرب منه، أو صعوده إلى سطح الماء على نحوٍ غير متحكم فيه، فضلاً عن حوادث أنظمة الضغط، سواء تعطل أو انفجار أي نظام أو حاوية ضغط (عند ضغط أكبر من الضغط الجوي) مستخدمة لتخزين الغازات والهواء أو أي مادة سائلة أو صلبة ناتجة عن ضغط الغاز.

وأشارت إلى أن حوادث الكهرباء أيضاً تعد من أخطر الحوادث المهنية، ممثلة في أي انفجار أو حريق ناتج عن ماس كهربائي أو حمل زائد يؤدي إلى توقف الآلات ذات الصلة، بالإضافة إلى حوادث خطوط الأنابيب، وهي أي ضرر غير مقصود أو تعطُّل في معدات خطوط الأنابيب أو أعمالها أو تدفق أو تسرب المواد التي يمكن أن تسبب إصابة أو اعتلالاً صحياً لأي شخص، فضلاً عن حوادث الانفجار أو الحريق في أي من أماكن العمل، نتيجة اشتعال الغبار أو الغازات أو الأبخرة، ما يؤدي إلى توقف أو تعليق الأعمال العادية.

وذكرت الهيئة أن العوامل البيولوجية ضمن المخاطر المهنية، وهي أي حادث يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى تحرر أو تسرب عامل بيولوجي يحتمل أن يسبب عدوى أو مرضاً شديداً لدى الأفراد، محذرة كذلك من حوادث مولدات الإشعاع والتصوير الشعاعي، المتمثلة في حدوث خلل في المعدات المستخدمة في التصوير الشعاعي الصناعي أو التعرض لأشعة غاما.

ودعت الهيئة كذلك إلى ضرورة الإبلاغ عن حوادث تحرر أو تسرب الوسائل والغازات القابلة للاشتعال، وتسرب المواد الخطرة التي يمكن أن تسبب إصابة أو اعتلالاً صحياً لأي شخص.