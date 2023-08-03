مذكرة لتوفير أحدث حلول الحماية والسلامة لمساكن المواطنين في دبي

وقّعت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة المثمرة بين الجانبين والتنسيق بينهما، لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية لمساكن المواطنين في إمارة دبي، في إطار الجهود الرامية لتعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان عمر حمد بوشهاب.

واتفق الطرفان على دعم وتعزيز دورهما في مجالات الشراكة المثمرة بينهما من خلال التعاون لتوفير مزيد من الحلول المبتكرة لإجراء ربط الأنظمة بين الجهتين لمتابعة حوادث مساكن المواطنين، لتوجيه إشعار على الفور بحدوث حادث حريق، بما يتيح انتقال موظفي المؤسسة إلى مكان الحادث وإيجاد حلول إسكانية للأسرة المتعرضة للحادث إذا تطلب الأمر.

كما تنص مذكرة التفاهم على التنسيق مع شركات التأمين لتسريع إجراءات جبر الضرر وتعويض المساكن المؤمن عليها. وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للعمل على دراسة أسباب الحوادث وعمل خطط استراتيجية للوقاية والحد منها.

وتم الاتفاق أيضاً على تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين للتنسيق ومتابعة المستجدات وإيجاد الحلول طويلة الأمد لكل المعوقات المحتملة التي قد تطرأ من أجل تطبيق بنود اتفاقية الشراكة. ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما لحصر مساكن المواطنين القديمة وتنفيذ حملة تسويق لجهاز إنذار الحريق (حصنتك) لتركيبه في تلك المساكن لضمان سلامة وأمن القاطنين بها من حوادث الحريق.

• المذكرة تعزز الشراكة بين «دفاع مدني دبي» و«محمد بن راشد للإسكان» لتوفير حلول مبتكرة لمتابعة حوادث مساكن المواطنين.