رئيس الدولة: الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أن الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية والازدهار الإقليمي.

وأضاف صاحب السمو في تدوينة عبر"تويتر": سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.. بحثنا تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم.. الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي.