شرطة الشارقة: 194 مستفيداً من خدمة "اختبار اليوم الواحد" خلال أسبوعين

كَشفت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن عدد المتدرّبين من مبادرة "اختبار اليوم الواحد"، التي أُطلقت قبل أسبوعين، بلغ نحو 194 متدرباً، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة "المبدئية والمدينة" لمجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة.

وأوضح مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، العقيد خالد محمد الكي، أن مبادرة "اختبار اليوم الواحد" سعت إلى تيسير الإجراءات من خلال دمج اختبار الحصول على الرخصة "المبدئية والمدينة" في اليوم نفسه، عوضًا عن الحضور لعدة أيام متتالية.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي بلغ 194 متدرباً على مستوى إمارة الشارقة، خلال أسبوعين من إطلاق المبادرة من الذكور والاناث، داعياً إلى الاستفادة من المدة المتبقية للمبادرة التي ستستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، وعدم التردد بالاتصال على الرقم (901) للحصول على المزيد من المعلومات، والاستفسارات العامة.

يذكر أن مبادرة "اختبار اليوم الواحد تمكن الطلبة ومجندي الخدمة الوطنية، من إنجاز معاملتهم في زمن قياسي لا يتعدى عمل يوم واحد، وأن الخدمة تقدم على مرحلتين: إلكترونية وحضورية، وأن المرحلة الالكترونية لا تتطلب الحضور الشخصي؛ وتتم عبر تطبيق وزارة الداخلية (MOI)، وتتضمن فتح ملف إصدار رخصة قيادة جديدة، وحضور الحصص النظرية، وبعد اجتياز الاختبار النظري إلكترونياً، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية (حضورياً)، وتتضمن الحصص التدريبية العملية، وبعد اجتياز الشروط التدريبية المقررة للاختبار العملي وفق ما هو مشروط في أجندة عمل معاهد تعليم السياقة سيتم تحديد موعد الاختبار النهائي - المبدئي والمدنية – الذي يكون خلال يوم واحد عوضاً عن الحضور عدة أيام.