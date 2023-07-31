9.8 ملايين درهم لدعم ذوي الدخل المحدود في الشارقة

قالت جمعية الشارقة الخيرية، إن إجمالي مساعداتها الشهرية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 9.8 ملايين درهم استفاد منها 6061 من المسجلين لدى الجمعية، من فئة المعوزين وأصحاب الدخل المحدود. وأوضح مدير إدارة المساعدات محمد سُليم المنعي، أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة بمقرها الرئيس وإداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وحل يناير بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.7 مليون درهم، يليه فبراير بكلفة 1.694 مليون درهم، ثم مارس بقيمة 1.649 مليون درهم، بينما جاء إنفاق أبريل بكلفة 1.618 مليون درهم، فيما جاءت مصروفات المساعدات لشهري مايو ويونيو بكلفة 1.5 مليون درهم.