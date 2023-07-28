608 مقابلات عمل في «إثراء الثاني للتوظيف»

أجرى 608 مواطنين ومواطنات، خلال معرض «إثراء الثاني للتوظيف»، المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي، مقابلات توظيف مع البنوك وشركات التأمين التي عرضت 471 فرصة عمل متوافرة للمواطنين من حملة الشهادات الثانوية والشهادات العليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، تحقيقاً لدور المعرض في تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في المنطقة بأفضل المرشحين.

وعقد المعرض في مقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية، بمشاركة أكثر من 44 جهة من المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل، في سياق مبادرة «إثراء» لتوطين القطاع المالي، الرامية إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين بحلول عام 2026. وشهد المعرض الذي اختتم فعالياته أخيراً، حضوراً مميزاً، إذ بلغ عدد زواره 482 مواطنة، و194 مواطناً، بمجموع 676 من الكوادر المواطنة المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً اختصاصياً، حيث أجروا جميعهم مقابلات تقييم.

وتميز المعرض بحضور واسع لزواره من حملة البكالوريوس، الذين بلغ عددهم 425، وفي الدرجة الثانية حملة الثانوية العامة، وبلغ عددهم 201، إضافة إلى 25 من حملة شهادة الماجستير، ومثلهم من حملة شهادة الدبلوم.

وقالت مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة، نورة البلوشي: «نقوم بتحديد الاحتياجات التدريبية والتعليمية، وتوفيرها بما يحقق فائدة الشباب المواطن الباحث عن عمل وأيضاً المؤسسات المالية التي تمتلك متطلبات معينة لكوادرها تفرضها متغيرات الاقتصاد العالمي التي تأتي بمفردات اقتصادية جديدة، تحتم على الجميع مسايرتها من أجل الانخراط في بناء حاضر يؤسس لمستقبل مشرق».